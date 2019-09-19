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  • 20.09.2019 02:00
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 02:04

Dairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı

'in Gaziemir ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen , oturduğu dairenin banyo kısmında ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Zorlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

Kötü kokular sonucu harekete geçtiler!

Zafer Mahallesi 813 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşadığı öğrenilen 'dan bir süredir haber alamayan ve daireden kötü kokular geldiği fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, bir süre Zorlu'nun kapısını çaldı açan olmayınca ekipler çilingir yardımı ile daireye girdi. Dairede inceleme yapan ekipler, Zorlu'yu banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Zorlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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