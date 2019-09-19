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  • 20.09.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 01:12

Valiliği'nden taciz olayı hakkında açıklama

Valiliği'nden 11 yaşındaki erkek çocuğuna olayı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, " gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmıştır" denildi.

Adana Valiliği'nden taciz olayı hakkında açıklama

Valiliğinden 11 yaşındaki erkek çocuğuna olayı ile ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 19.00 sıralarında gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur." denildi.

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