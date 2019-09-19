Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.09.2019 06:41
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 06:41

Silah sesleriyle uyandılar! Maganda dehşeti

'da gece 00.10 sıralarında kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler havaya 8 el ateş açtı. Ateş açan magandalar olay yerinden araçla kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Silah sesleriyle uyandılar! Maganda dehşeti

'un Bafra ilçesinde mahalle sakinleri bir magandanın havaya ateş etiği silah sesleriyle uyandı.
Olay, gece 00.10'da Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahla havaya 8 el ateş edildi. Olayı gerçekleştiren magandalar otomobille olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucunda kurşunlar sokağın iki tarafında bulunan iş yerlerine veya apartmanlara isabet etmedi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSilah sesleriyle uyandılar! Maganda dehşeti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri