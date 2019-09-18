Üniversite öğrencisi Sude Yalvaç (24), kaldığı lüks rezidansın 5. katından beton zemine çakıldı. Genç kız olay yerinde can verdi. Geride herhangi bir nota rastlanmadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yalvaç'ın, 6 ay önce eğitimine daha rahat devam edebilmek için Karşıyaka'da ailesi ile yaşadığı evden Buca'daki Kocabıçak Rezidans'a taşındığı öğrenildi. Komşuları tarafından yardımsever kişiliği ile tanınan genç kızın ölümü büyük üzüntü yarattı.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Talat-Halime Yalvaç çifti, kızlarının intihar etmiş olabileceğine inanmadıklarını belirterek "Bunu nasıl yapar? Hiçbir sorunu yoktu. Kızımız öldürülmüş olabilir, araştırılsın" diye feryat etti. Genç kızın ölümüyle ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı. Üniversiteli Şule Çet de 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Çet'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, "İntihar etti" diye kendilerini savundular. Çet davası, henüz tamamlanmadı.
Sude Yalvaç, Almanca öğretmeni olacaktı.
Şule Çet'in telefonu ikinci kez dinlenecek.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Talat-Halime Yalvaç çifti, kızlarının intihar etmiş olabileceğine inanmadıklarını belirterek "Bunu nasıl yapar? Hiçbir sorunu yoktu. Kızımız öldürülmüş olabilir, araştırılsın" diye feryat etti. Genç kızın ölümüyle ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı. Üniversiteli Şule Çet de 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Çet'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, "İntihar etti" diye kendilerini savundular. Çet davası, henüz tamamlanmadı.
Sude Yalvaç, Almanca öğretmeni olacaktı.
Şule Çet'in telefonu ikinci kez dinlenecek.
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