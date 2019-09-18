Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaynayan bulgur kazanına düşen çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabağlar beldesinde kış hazırlığı için bir evin önündeki alanda bulgur kaynatılırken 3 çocuğun üstünde oynadığı boş su tankeri devrildi.

Tankerin üzerinde bulunan 8 yaşındaki Ali Ekber Seven, akrabası 6 yaşındaki M.A.S ve henüz ismi tespit edilemeyen bir çocuk, kaynayan bulgur kazanının içine düştü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda yanık oluşan Seven, kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

M.A.S'nin Çocuk Cerrahi Servisi'nde tedavisi sürüyor. Durumu iyi olan diğer çocuk taburcu edildi.