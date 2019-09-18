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  • 18.09.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 19:45

'te korkunç olay! Kazana düşen çocuk feci şekilde can verdi

'in Kurtalan ilçesinde kaynayan na düşen çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. M.A.S'nin 'nde tedavisi sürüyor. Durumu iyi olan diğer çocuk taburcu edildi.

Korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü

'in Kurtalan ilçesinde kaynayan na düşen çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabağlar beldesinde kış hazırlığı için bir evin önündeki alanda bulgur kaynatılırken 3 çocuğun üstünde oynadığı boş su tankeri devrildi.

Tankerin üzerinde bulunan 8 yaşındaki Ali Ekber Seven, akrabası 6 yaşındaki M.A.S ve henüz ismi tespit edilemeyen bir çocuk, kaynayan bulgur kazanının içine düştü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda yanık oluşan Seven, kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

M.A.S'nin 'nde tedavisi sürüyor. Durumu iyi olan diğer çocuk taburcu edildi.

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