Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak görüleceği tahmin ediliyor.