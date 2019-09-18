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  • 18.09.2019 20:42
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 20:47

'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

'den son dakika uyarısı geldi. , , Giresun ve ’un iç ve yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

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