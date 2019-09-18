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  • 18.09.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 00:05

'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan ve ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı köyünde meydana geldi. yönetimindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücüler Musa Kaan Sarıaslan ve Necip Kılıç ile Gülhan Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ve ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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