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  • 18.09.2019 07:56
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 07:56

Meteoroloji'den son dakika tahminleri! raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ait yeni raporunu yayınladı. İnternet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yurdun genelinde havanın güneşli ve az bulutlu olacağı belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtilirken yer yer 35 dereceyi bulabileceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de ? İşte 18 Eylül 2019 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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