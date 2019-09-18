Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Eylül 2019 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ait yeni hava durumu raporunu yayınladı. İnternet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yurdun genelinde havanın güneşli ve az bulutlu olacağı belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtilirken yer yer 35 dereceyi bulabileceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Eylül 2019 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Eylül 2019 hava durumu raporu18.09.2019 09:22
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