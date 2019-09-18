Haberler Web TV Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Eylül 2019 hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Eylül 2019 hava durumu raporu

18.09.2019 09:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ait yeni hava durumu raporunu yayınladı. İnternet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yurdun genelinde havanın güneşli ve az bulutlu olacağı belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtilirken yer yer 35 dereceyi bulabileceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Eylül 2019 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları