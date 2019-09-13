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Sevgilisi tarafından darp edilen ’ın babası konuştu: Kızıma tehdit var

Sevgilisi tarafından darp edilen 6 aylık hamile ’ın babası isyan etti: Hamile olduğunu bile bile bunu yapıyorsan bu insanlığa sığmıyor. Tehditler var, Türk adaletine güveniyoruz...

Kızıma tehdit var
6 aylık hamile olan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, Kaplakarslan'ın sevgilisi iş insanı tarafından darp edildi. Olayın ardından teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceren Kaplakarslan'ın babası , yaşananlara isyan etti. , "Kontrolü vardı hastaneye gitmişlerdi O adını bile anmak istemediğim şahıs hastaneye gidiyor. Hamileliğiyle ilgili bir paylaşamından dolayı. 'Ben daha bizimkilere bile söylemedim' gibi bir bahaneyle tartışma başlatıyor. Adam tabancasını çıkarıp Nuray'ın iki kolunu kırıyor.



Ceren annesinin üstüne kapaklanıyor. Anne, kız ve karnındaki 6 aylık çocuğu. Saat 20:30 civarı annesi aradı 'Yetiş bu adam bizi öldürüyor' diye. Şikayetinizi geri alın' diye tehditler var Ceren'e ve bana. Türk adaletine güveniyoruz" dedi




Baba Kaplakarslan, "Daha önceki şiddetten haberimiz yoktu. Bu olay olunca öğrendik. O torunu da istemiyorum" dedi.

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