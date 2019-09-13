6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, Kaplakarslan'ın sevgilisi iş insanı Temel Kankıran tarafından darp edildi. Olayın ardından teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan, yaşananlara isyan etti. Baba Kaplakarslan, "Kontrolü vardı hastaneye gitmişlerdi O adını bile anmak istemediğim şahıs hastaneye gidiyor. Hamileliğiyle ilgili bir paylaşamından dolayı. 'Ben daha bizimkilere bile söylemedim' gibi bir bahaneyle tartışma başlatıyor. Adam tabancasını çıkarıp Nuray'ın iki kolunu kırıyor.
Ceren annesinin üstüne kapaklanıyor. Anne, kız ve karnındaki 6 aylık çocuğu. Saat 20:30 civarı annesi aradı 'Yetiş bu adam bizi öldürüyor' diye. Şikayetinizi geri alın' diye tehditler var Ceren'e ve bana. Türk adaletine güveniyoruz" dedi
Baba Kaplakarslan, "Daha önceki şiddetten haberimiz yoktu. Bu olay olunca öğrendik. O torunu da istemiyorum" dedi.
Ceren annesinin üstüne kapaklanıyor. Anne, kız ve karnındaki 6 aylık çocuğu. Saat 20:30 civarı annesi aradı 'Yetiş bu adam bizi öldürüyor' diye. Şikayetinizi geri alın' diye tehditler var Ceren'e ve bana. Türk adaletine güveniyoruz" dedi
Baba Kaplakarslan, "Daha önceki şiddetten haberimiz yoktu. Bu olay olunca öğrendik. O torunu da istemiyorum" dedi.
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