Elveda Devran Çağlar!

Devran Çağlar ismiyle bilinen arabesk müzik şarkıcısı Mustafa Dağlar, geçen perşembe günü, İstanbul Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü tespit edilen, 1980'li ve 1990'lı yılların ünlü ismi Çağlar'ın ölüm haberi, üzüntü yarattı. Cenazesi, dün toprağa verilmek için Marmaris'e götürüldü. Annesi Mihriban Dağlar (72), oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Devran Çağlar gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Yaşam
- 18.08.2019
- Gazete
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