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  • 17.08.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 14:39

Zamla birlikte güncel ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos güncel

Güncel ne kadar oldu? Sigara tiryakileri tarafından merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Son olarak 3 Ağustos tarihinden itibaren sigaralara yaklaşık 3 liraya yakın bir zam yapılmıştı. Peki, zamla birlikte ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos güncel ...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara kullanan pek çok kişi arama motorlarında sigara fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı. Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları...

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,3899 lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu vergi oranı, tütün içeren sigaralar için 0,2895 lira olarak uygulanıyordu. Tütün ürünlerinden alınan vergi oranı ile maktu vergi tutarında ise değişiklik yapılmadı.

Güncel sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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