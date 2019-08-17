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  • 17.08.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 16:16

'de kahreden olay! 6 yaşındaki oğlunu 'cennete gitsin' deyip gölete attı

'de Gülşah A. isimli kadın, "Cennette gitsin" diye bağırıp oğlunu suni gölete attı, ardından kendisi atladı. Anne ve oğlu çevredekiler tarafından kurtarıldı.

6 yaşındaki oğlunu 'cennete gitsin' deyip gölete attı

'de saat 07.00 sıralarında, 'dan gelen ve geceyi otelde geçiren 24 yaşındaki Gülşah A., 6 yaşındaki oğlu Y.S.A. ile birlikte sabah Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kentpark'a gitti.

'CENNETE GİTSİN' DEYİP GÖLETE ATTI
Suni gölet çevresinde oğluyla birlikte bir süre dolaşan Gülşah A., ardından köprünün üstüne çıktı. Oğlunu kucağına alan Gülşah A., "Cennete gitsin" diye bağırıp daha sonra Y.S.A.'yı yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki gölete attı, ardından da kendisi atladı. Olayı görenlerin müdahalesiyle suni göletten çıkarılan anne ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülşah A. ve Y.S.A. tedaviye alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR
Gülşah A.'nın Eskişehir'e çalışmak için geldiği ve psikolojik sorunları olduğu belirlendi. Eşiyle sorunları olduğunu iddia eden Gülşah A., oğlunu "Cennete gitsin" deyip suya bıraktığını ardından da kendisinin atladığını söyledi. İşlemlerinin ardından hastanenin psikiyatri servisine alınan Gülşah A. tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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