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  • 17.08.2019 14:24
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 17:31

İstanbul'da bazı vapur ve tramvay seferleri iptal edildi!

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Vapur ve tramvay seferleri iptal edildi mi? İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş bu sorulara yanıt arıyor. İstanbul'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir Hatları da bu nedenle saat 13.00 itibarıyla tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da vapur ve tramvay seferleri iptal edildi!

İstanbul'un bugün gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi. Peki, İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? Vapur ve tramvay seferleri iptal edildi mi? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YAĞIŞTAN ETKİLENEN SEFERLER

Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Yapılan son açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ve kesintisiz yapıldığı aktarıldı.

Şehir Hatları da 13.00 itibarıyla tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

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