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  • 17.08.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:45

'da erkek cesedi bulundu

'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulunması ile ilgili Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Sakarya'da erkek cesedi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin Afgan uyruklu Zamer Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddiasıyla aranan Afganistanlı 2 kişinin yakalanması için Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. Göynük Deresi kenarında dün erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

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