Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.08.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:47

Kastamonu beyaza büründü! Ağustos ayında şaşırtan görüntü

Kentte merkeze bağlı bazı köylerde akşam saatlerinde başlayan dolu, özellikle tarlalarında zarar oluşmasına neden oldu. Başkanı , açıklamalarda bulundu.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre dolunun merkeze bağlı Kaşçılar, Mescit, Saraycık, Ayvalar ve Esenli köyleri çevresinde etkili olduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKastamonu beyaza büründü! Ağustos ayında şaşırtan görüntü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri