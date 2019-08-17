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  • 17.08.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 22:29

İnanılır gibi değil! Bu lisenin cirosu

'taki Mesleki ve 'nin metal, mobilya bölümü öğrencileri yaz tatili yapmıyor. 8 öğretmen eşliğinde yaz tatilinde de çalışan 30 öğrenci, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de döner sermaye kazancı sebebiyle gelir elde ediyor. Yaklaşık 1 milyon ciroya sahip olduklarını belirten okul müdürü , öğrencilerin yeni eğitim- öğretim sezonu öncesi okulların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi malzemelerin üretimini yaptıklarını bildirdi.

Muş'ta mesleki eğitimin yanı sıra adeta yaptığı çalışmalarla bacasız bir fabrikaya dönen lisede eğitim- öğretim dönemi sona ermesine rağmen öğrenciler, tatile başlamadı. Metal ve mobilya bölümünde üretim kaldığı yerden devam ederken yeni eğitim sezonu için gerekli sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi malzemelerin üretimi devam ediyor. Okul Müdürü Ekrem Erliğ, döner sermaye işletmeli okullar arasında geçtiğimiz yıl Türkiye 24'üncüsü olduklarını hatırlatarak bu yıl ki cirolarının 1 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

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