Muş'ta mesleki eğitimin yanı sıra adeta yaptığı çalışmalarla bacasız bir fabrikaya dönen lisede eğitim- öğretim dönemi sona ermesine rağmen öğrenciler, tatile başlamadı. Metal ve mobilya bölümünde üretim kaldığı yerden devam ederken yeni eğitim sezonu için gerekli sıra, masa, dolap, sınıf askılığı, panosu gibi malzemelerin üretimi devam ediyor. Okul Müdürü Ekrem Erliğ, döner sermaye işletmeli okullar arasında geçtiğimiz yıl Türkiye 24'üncüsü olduklarını hatırlatarak bu yıl ki cirolarının 1 milyon liraya ulaştığını bildirdi.