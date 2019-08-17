İlçeye bağlı Bolaman Mahallesi Burunucu Kümeevleri mevkisinde Yakup Memiş'e ait 4 katlı binanın üzerine kaya parçaları düştü. Yamaçtan düşen kaya parçaları, binanın zemin katındaki evin duvarının yıkılmasına neden oldu.
İlçeye bağlı Bolaman Mahallesi Burunucu Kümeevleri mevkisinde Yakup Memiş'e ait 4 katlı binanın üzerine kaya parçaları düştü. Yamaçtan düşen kaya parçaları, binanın zemin katındaki evin duvarının yıkılmasına neden oldu.
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