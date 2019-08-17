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  • 17.08.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:05

’da kaa parçaları evin üzerine düştü

'nun Fatsa ilçesinde amaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle 4 katlı bir binanın zemin katında hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Bolaman Mahallesi Burunucu Kümeevleri mevkisinde Yakup Memiş'e ait 4 katlı binanın üzerine kaya parçaları düştü. Yamaçtan düşen kaya parçaları, binanın zemin katındaki evin duvarının yıkılmasına neden oldu.

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