17 Ağustos tarihinde bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Cumartesi günleri 21.15'te çekilen Sayısal Loto'da çekilişi için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından merakla beklenen 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları... Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 4 - 6 - 17 - 39 - 41 - 42