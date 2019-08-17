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  • 18.08.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 10:36

MPİ 17 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal geçen hafta 10 milyon lira devretmişti

için heyecanlı bekleyiş son buldu. 21.15'te noter huzurunda çekilen 'da sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto oynayan pek çok kişinin beklediği sonuçları mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte ... Sayısal İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

17 Ağustos tarihinde bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Cumartesi günleri 21.15'te çekilen Sayısal Loto'da çekilişi için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından merakla beklenen 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları... Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 4 - 6 - 17 - 39 - 41 - 42

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