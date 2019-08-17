Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Muharrem ayı şu sıralar vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bulunuyor. Aşure günü için hazırlıklara başlayan insanlar ise "Aşure günü ne zaman?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayı başlangıç tarihi...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.