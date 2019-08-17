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  • 17.08.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 18:27

ne zaman başlıyor? ve hangi tarihte başlayacak?

ne zaman başlıyor? Vatandaşlar arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Muharrem ayına az bir zaman kala pek çok vatandaş Muharrem ayıyla hakkında detayları araştırmaya başladı. Muharrem ayı, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında başlıyor sorusu yer alıyor. Peki, ve hangi tarihte başlayacak? İşte cevabı...

Aşure günü ne zaman başlayacak?

Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Muharrem ayı şu sıralar vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bulunuyor. Aşure günü için hazırlıklara başlayan insanlar ise "Aşure günü ne zaman?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayı başlangıç tarihi...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

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