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  • 17.08.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 13:10

'nda taksiciyle arasında arbede yaşandı

, ’nda yolun karşısına geçmeye çalışan e taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadının tepki göstermesiyle taksi şoförüyle arasında arbede çıktı. Kendisine tükürdüğünü iddia ettiği i darp eden taksi şoförü gözaltına alındı.

'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim Meydanı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yasen T.'ye seyir halindeki taksi çarptı.

İKİLİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Çarpmanın şiddetiyle turist kadın önce yere düştü ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracından inen şoförün karşılık vermesi üzerine İsrailli turist taksi şoförüne tükürdü.

Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. Ancak arbede sırasında turist kadın fenalık geçirdi.

GÜVEN TİMLERİ AYIRDI
Meydanda arbede yaşandığını gören güven timleri ise olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taksiciden şikayetçi olduğunu belirten turist kadın ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Taksi şoförü Erkan K.'nın da turistten şikayetçi olmasıyla taraflar adli işlemlerin yapılması için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Meydana gelen olayın kesin sebebinin anlaşılması amacıyla Taksim Meydanı'nda bulunan şehir polis kameralarının inceleme altına alındığı öğrenildi.

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