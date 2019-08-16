Edinilen bilgiye göre, Murat A. (29) adlı kişi sözlüsü olduğu iddia edilen bayanı Ünye Devlet Hastanesine kadar takip etti. Sözlüsünü hastane içerisine kadar takip eden genç adam burada onunla tartışmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre, Murat A. (29) adlı kişi sözlüsü olduğu iddia edilen bayanı Ünye Devlet Hastanesine kadar takip etti. Sözlüsünü hastane içerisine kadar takip eden genç adam burada onunla tartışmaya başladı.
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