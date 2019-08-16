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  • 16.08.2019 23:28
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 23:34

süne kızdı, hastanede rehin aldı... O anlar kamerada

'nun Ünye İlçe Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda bir kişi sü olduğu iddia edilen genç kızla önce tartıştı, sonra hastane içerisinde rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre, Murat A. (29) adlı kişi sözlüsü olduğu iddia edilen bayanı Ünye Devlet Hastanesine kadar takip etti. Sözlüsünü hastane içerisine kadar takip eden genç adam burada onunla tartışmaya başladı.

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