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  • 16.08.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 23:37

sınırında devrildi: 8 asker yaralı

’te, sınırında devriye görevi yapan kontrolden çıkarak devrildi. 8 asker yaralandı. 1'inci Hudut Alay ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu.

Suriye sınırında askeri araç devrildi

Kaza akşam saatlerinde sınır hattında meydana geldi. İddiaya göre, 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin olduğu arazi aracı devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. 8 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. ler ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1'inci Hudut Alay ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından hastaneye giden Cihanoğlu ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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