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  • 16.08.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 22:36

"Bir günlükler"in i başladı

Ardahan'da kıyısında her yıl tekrarlanan binlerce kelebeğin "ölüm uçuşu" günlerdir le devam ediyor. Üç gündür süren ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce kelebek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

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