Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yarın öğleden itibaren etkili olacak. Yağışların pazar sabahına kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Muhtemel su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.