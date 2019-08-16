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  • 16.08.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:38

SON DAKİKA! 'den önemli uyarı: Yarına dikkat!

Marmara'nın doğusu ile 'de yarın sağanak bekleniyor. Ayrıca , ve 'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den önemli uyarı: Yarına dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (, , ve ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, , ve 'da beklenen yarın öğleden itibaren etkili olacak. Yağışların pazar sabahına kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Muhtemel su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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