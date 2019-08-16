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  • 16.08.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:42

Son dakika: 'de korkutan

'de 16 katlı bir apartmanın onuncu katında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler hemen dışarıya çıktı.

Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde bulunan 16 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında daireyi alevler sardı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

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