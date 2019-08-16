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Özel hastanede 'paralı doktor' faciası! Henüz 8 aylıktı...

Özel hastane, can aldı. 8 aylık Emir, yanlış ilaç sonucu hayata gözlerini kapadı. Acı olayla ilgili skandallar zinciri ortaya çıktı. Ölümcül tedaviyi uygulayan Ramima adlı yabancı doktorun, çalıma izninin olmadığı ve meslektaşlarının yerine parayla nöbet tuttuğu anlaşıldı.

'Para'mparça!
Ali Emir, daha 8 aylık bir bebekti. Minik yavru, geçen Pazartesi ateşlendi. Sema- çifti, çocuklarını İstanbul Halkalı'daki özel bir hastaneye getirdi. Dr. Barış Y., "Bronşit" dedi. Çocuğu, ilaç yazıp evine gönderdi. Emir 2 gün sonra kontrol için ailesiyle birlikte yine hastaneye gitti. Ancak Barış Y. izinliydi. Yerine 'Ramima' adlı yabancı bir doktor görevliydi. Doktor Ramima, Emir'in hastanede yatmasını istedi. Akşam saatlerinde de çocuğa yanlış ilaç ve serum verildi. Gece yarısı uykuya dalan Emir'in nefesi kesildi.



PARALI DOKTOR FACİASI
uygulanan Emir hayatını kaybetti. Gözler ise hastaneye çevrildi. Hastaneye giden nöbetçi savcı, verilen ilaç, rapor ve yapılan tedaviyle ilgili bilgi istedi. Görevliler ise savcıyı 45 dakika bekletti. Emir'in öldüğü gece hastanede nöbetçi görülen icapçı 2 doktorun, yerlerine Ramima adında doktoru görevlendirdiği belirlendi. Emir'e yanlış tedavi uygulayan yabancı uyruklu Ramima'nın çalışma izninin olmadığı ve parayla nöbet tuttuğu tespit edildi. ve İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili harekete geçti.




Baba Emir Şahin, "Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesabını soracağım" dedi.

ERHAN ÖZTÜRK

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