Özel hastanede 'paralı doktor' faciası! Henüz 8 aylıktı... Özel hastane, can aldı. 8 aylık Emir, yanlış ilaç sonucu hayata gözlerini kapadı. Acı olayla ilgili skandallar zinciri ortaya çıktı. Ölümcül tedaviyi uygulayan Ramima adlı yabancı doktorun, çalıma izninin olmadığı ve meslektaşlarının yerine parayla nöbet tuttuğu anlaşıldı.

Ali Emir, daha 8 aylık bir bebekti. Minik yavru, geçen Pazartesi ateşlendi. Sema- 'Ramima' adlı yabancı bir doktor görevliydi. Doktor Ramima, Emir'in hastanede yatmasını istedi. Akşam saatlerinde de çocuğa yanlış ilaç ve serum verildi. Gece yarısı uykuya dalan Emir'in nefesi kesildi.







PARALI DOKTOR FACİASI

nöbetçi savcı, verilen ilaç, rapor ve yapılan tedaviyle ilgili bilgi istedi. Görevliler ise savcıyı 45 dakika bekletti. Emir'in öldüğü gece hastanede nöbetçi görülen icapçı 2 doktorun, yerlerine Ramima adında Emir'e yanlış tedavi uygulayan yabancı uyruklu Ramima'nın çalışma izninin olmadığı ve parayla nöbet tuttuğu tespit edildi.









Baba Emir Şahin, "Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesabını soracağım" dedi.



ERHAN ÖZTÜRK

'Emir'i öldürdüler Emir, daha 8 aylık bir bebekti. Minik yavru, geçen Pazartesi ateşlendi. Sema- Emir Şahin çifti, çocuklarını İstanbul Halkalı'daki özel bir hastaneye getirdi. Dr. Barış Y., "Bronşit" dedi. Çocuğu, ilaç yazıp evine gönderdi. Emir 2 gün sonra kontrol için ailesiyle birlikte yine hastaneye gitti. Ancak Barış Y. izinliydi. Yerineadlı yabancı bir doktor görevliydi. Doktor Ramima, Emir'in hastanede yatmasını istedi. Akşam saatlerinde de çocuğaverildi. Gece yarısı uykuya dalan Emir'in nefesi kesildi. Yanlış tedavi uygulanan Emir hayatını kaybetti. Gözler ise hastaneye çevrildi. Hastaneye giden, verilen ilaç, rapor ve yapılan tedaviyle ilgili bilgi istedi.Emir'in öldüğü gece hastanede nöbetçi görülen icapçı 2 doktorun, yerlerine Ramima adında yabancı uyruklu doktoru görevlendirdiği belirlendi. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili harekete geçti.Baba Emir Şahin, "Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesabını soracağım" dedi. TÜM MANŞETLER