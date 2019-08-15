'Emir'i öldürdüler

İstanbul'da yaşayan Sema-Emir Şahin çifti, 2 yıl önce evlendi. 8 aylık oğulları Ali Emir, geçen pazartesi günü öksürmeye başladı ve ateşlendi. Çift, Halkalı'daki özel bir hastaneye gitti. Küçük Ali'yi kontrol eden çocuk doktoru Barış Y. "Bronşit olabilir. İki gün sonra kontrole gelin" dedi. İlaç yazarak aileyi eve gönderdi. Çift, önceki gün Ali'yi kontrole götürdüğünde Dr. Y.'nin izinli olduğunu, yerine Ramime adında yabancı bir çocuk doktorunun baktığını öğrendi. İddiaya göre yabancı doktor, bebeğin hastanede müşahede altında kalmasını istedi. Oksijen verilen Ali'nin, akciğer filmi çekildi. Sonuçlar temiz çıkınca P. ve C. ilaçları verildi. Serum almaya başlayan Ali, gece saat 03.30'da sararmaya başlayınca, annesi hemşirelere haber verdi. Ancak kimse ilgilenmedi. Saat 04.30'da odaya giden görevliler, polise haber verdi. Aileye bebeklerinin öldüğünü, polis ekipleri söyledi. Adli tıpta otopsisi yapılan minik Ali Emir, dün toprağa verildi.
HESABINI SORACAĞIM
BABA Emir Şahin, nöbetçi doktorun kararsızlığını fark edince oğlunun asıl doktoru Barış Y.'den yardım istedi. Y. de babaya "Ateş 48 saati geçtiyse antibiyotik gerekebilir" dedi. Bir daha doktora ulaşamayan baba, "Benim canımı aldılar" diyerek acısını dile getirdi. "Sağlam, gülen ve sadece bir öksürüğü bulunan oğluma yüksek dozda ilaç vererek ölümüne neden oldular. Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesap soracağım" dedi.
Erhan ÖZTÜRK
HESABINI SORACAĞIM
BABA Emir Şahin, nöbetçi doktorun kararsızlığını fark edince oğlunun asıl doktoru Barış Y.'den yardım istedi. Y. de babaya "Ateş 48 saati geçtiyse antibiyotik gerekebilir" dedi. Bir daha doktora ulaşamayan baba, "Benim canımı aldılar" diyerek acısını dile getirdi. "Sağlam, gülen ve sadece bir öksürüğü bulunan oğluma yüksek dozda ilaç vererek ölümüne neden oldular. Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesap soracağım" dedi.
Erhan ÖZTÜRK
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