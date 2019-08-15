Bugünkü
Takvim

'Emir'i öldürdüler

8 aylık , öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Nöbetçi doktorun yanlış müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Acılı baba , “Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesap soracağım” dedi.

'Emir'i öldürdüler
İstanbul'da yaşayan Sema-Emir Şahin çifti, 2 yıl önce evlendi. 8 aylık oğulları , geçen pazartesi günü öksürmeye başladı ve ateşlendi. Çift, Halkalı'daki özel bir hastaneye gitti. Küçük Ali'yi kontrol eden çocuk doktoru Barış Y. "Bronşit olabilir. İki gün sonra kontrole gelin" dedi. İlaç yazarak aileyi eve gönderdi. Çift, önceki gün Ali'yi kontrole götürdüğünde Dr. Y.'nin izinli olduğunu, yerine Ramime adında yabancı bir çocuk doktorunun baktığını öğrendi. İddiaya göre yabancı doktor, bebeğin hastanede müşahede altında kalmasını istedi. Oksijen verilen Ali'nin, akciğer filmi çekildi. Sonuçlar temiz çıkınca P. ve C. ilaçları verildi. Serum almaya başlayan Ali, gece saat 03.30'da sararmaya başlayınca, annesi hemşirelere haber verdi. Ancak kimse ilgilenmedi. Saat 04.30'da odaya giden görevliler, polise haber verdi. Aileye bebeklerinin öldüğünü, polis ekipleri söyledi. Adli tıpta otopsisi yapılan minik Ali Emir, dün toprağa verildi.



HESABINI SORACAĞIM
BABA , nöbetçi doktorun kararsızlığını fark edince oğlunun asıl doktoru Y.'den yardım istedi. Y. de babaya "Ateş 48 saati geçtiyse antibiyotik gerekebilir" dedi. Bir daha doktora ulaşamayan baba, "Benim canımı aldılar" diyerek acısını dile getirdi. "Sağlam, gülen ve sadece bir öksürüğü bulunan oğluma yüksek dozda ilaç vererek ölümüne neden oldular. Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesap soracağım" dedi.

Erhan ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri'Emir'i öldürdüler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri