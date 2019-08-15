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  • 16.08.2019 02:14
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 02:14

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

'deki evinde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan 'a ulaşamayan komşuları, evden gelen kokular üzerine polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Teoman Beysan'ın çürümüş cesediyle karşılaştı.

4 ay sonra ortaya çıktı! Çürümüş cesediyle...

Acıbadem Mahallesi Şam Fıstığı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinde 5 yıldır yalnız yaşayan Teoman Beysan'dan uzun süredir haber alamayan komşuları gece saatlerinde dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve evden gelen kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak eve girdi.

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