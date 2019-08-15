Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Acıbadem Mahallesi Şam Fıstığı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinde 5 yıldır yalnız yaşayan Teoman Beysan'dan uzun süredir haber alamayan komşuları gece saatlerinde dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve evden gelen kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak eve girdi.
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