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  • 16.08.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:39

'de kahreden ölüm! makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü

'de yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki minik , doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Ssokak'taki imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen , ağır yaralandı.

Ailesi tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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