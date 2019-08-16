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  • 16.08.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:19

'deki iğrenç iddia gerçek değilmiş!

üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için ülkesi 'dan 'in Konak ilçesine gelen, otelde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Svitlana A.'nın (48), a uğramadığı belirtildi.

İzmir'deki iğrenç iddia gerçek değilmiş!

'da yaşayan Svitlana A., üzerinden tanıştığı M.T. ile buluşmak için Kurban Bayramı'nın ilk günü 'e geldi. Kendisini İzmir 'nda karşılayan M.T., Svitlana A.'yı Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otele götürdü. Svitlana A., otel odasında rahatsızlanınca M.T. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çift, birlikte Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'ne gitti. Buradaki tedavisi yapılan Svitlana A., bir gece hastanede tutulduktan sonra ülkesi Ukrayna'ya döndü.

Emniyetten verilen bilgide, olayın ve adli boyutunun olmadığı, Svitlana A.'nın da konuyla ilgili olarak şikayette bulunmadığı belirtildi. M.T.'nin Svitlana A.'yı hastaneye götürüp, ona yardım ettiği öğrenildi.

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