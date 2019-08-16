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  • 16.08.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 15:34

Sabah gazetesi muhabiri son yolculuğuna uğurlandı

'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'ın cenazesi, 'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra eski , A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah gazetesi muhabiri 'ın cenazesi 'da defnedildi.

Bayram ziyareti için gittiği Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan 44 yaşındaki Bayraktar'ın naaşı, Sapanca ilçesine bağlı Yüzevler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Bayraktar'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki 'ne götürüldü.

Tabutunun üzerine forması konulan Bayraktar'ın naaşı, cuma vakti kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra eski , A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

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