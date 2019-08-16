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Canavar sevgili!

’de bir adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini dövüp kurşunladı. Mahkemece tutuklandı...

Canavar sevgili!
Ayrılığı kabullenmeyen şehir magandası dehşet saçtı, tutuklandı. Olay dün 'de yaşandı. Mustafa Ölmez (46) ile sevgilisi Kübra Mina Y. (26), bindikleri takside tartışmaya başladı. Genç kadın, ayrılmak istediğini söyledi. Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da kız arkadaşını bacağından vurup kaçtı. Y. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu şüpheli, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



tutuklandı.

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