Canavar sevgili!

Ayrılığı kabullenmeyen şehir magandası dehşet saçtı, tutuklandı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Mustafa Ölmez (46) ile sevgilisi Kübra Mina Y. (26), bindikleri takside tartışmaya başladı. Genç kadın, ayrılmak istediğini söyledi. Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da kız arkadaşını bacağından vurup kaçtı. Kübra Mina Y. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu şüpheli, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafa Ölmez tutuklandı.
Mustafa Ölmez tutuklandı.
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