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  • 15.08.2019 23:56
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 00:01

'ta ilginç olay! merasiminde ortalık karıştı!

'ın Devrek ilçesinde, sırasında ziyaretinde olumlu cevap almayan aile ile kız tarafı arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Devrek Bakırcılar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.yi (19) istemeye gitti.

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