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  • 15.08.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 23:34

'de 29 düzensiz yakalandı

'in Çeşme ilçesinde 14'ü çocuk 29 düzensiz yakalandı. mobil radarı tarafından Karaada açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edildi.

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