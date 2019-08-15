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  • 16.08.2019 00:23
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 00:23

'de korkunç olay! Akrabalarını öldürüp etti

’nin Hozat ilçesinde (35), tartıştığı eniştesi (55) ile oğlu ’i (31) öldürüp, etti. Olay sırasında iki tarafın bir akrabası da yaralandı.

Akrabalarını öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Hozat ilçesinde meydana geldi. Kavuktepe köyüne bağlı Karaçavuş mezrasında ile eniştesi arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Çetin Yıldız, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek eniştesi Müslüm ile oğlu 'i öldürdükten sonra aynı silahla etti.

Kavgayı ayırmaya çalışan ve iki tarafın akrabası olduğu öğrenilen ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenini otopsi için hastane morguna kaldırırken, ağır yaralanan Şirin Güneş, Hozat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma mezrada tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

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