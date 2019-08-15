Yıllarca türbe diye gidip dua ettiler! Bakın ne çıktı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Turgut Mahallesindeki türbenin bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Turgut Mahallesindeki türbenin bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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