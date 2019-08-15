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  • 15.08.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 11:31

Yıllarca türbe diye gidip dua ettiler! Bakın ne çıktı...

Halk yıllarca adak adadı, çaput bağladı, dualar etti ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. 'te yıllarca türbe diye ziyaret edilen ın isimli bir gladyatöre ait olduğu belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Turgut Mahallesindeki türbenin bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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