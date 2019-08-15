Büyükada'da faytonlara sürülen atlardan biri giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı. Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Büyükada'da yaşanan olay ilk değil! Daha önce de faytona sürülen atlar benzer durumlar yaşamış ve gündem olmuştu.
Adalar'daki fayton krizinin çözümü için Başkan Erdoğan devreye girmiş, hayvan hakları ihlallerinin son bulması için talimat vermişti.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Büyükada'da yaşanan olay ilk değil! Daha önce de faytona sürülen atlar benzer durumlar yaşamış ve gündem olmuştu.
Adalar'daki fayton krizinin çözümü için Başkan Erdoğan devreye girmiş, hayvan hakları ihlallerinin son bulması için talimat vermişti.
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