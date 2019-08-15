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  • 15.08.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 11:13

Aydın'ın Efeler ilçesinde dehşeti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı si ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eski sevgili dehşeti! Defalarca ateş etti
Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aşırı alkollü olduğu iddia edilen Muhammet G., yoldan geçerken si 'ı (20), (22) ile parkta otururken gördü.

Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan Muhammet D., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen'e defalarca ateş etti.



Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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