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  • 15.08.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 21:17

Son dakika: ’da : Eşi, kayın pederi ve muhtarı öldürdü

’nın Yalvaç ilçesinde damat tartıştığı dini nikahlı eşi ve babası ile aralarındaki sorunun halledilmesi için devreye giren köy muhtarını öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 17.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da yaşayan R.D., tartıştığı eşi ve kayınpederi ile konuşmak üzere köye geldi. Konuşmak için Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel'den de yardım isteyen R.D., köyde görüşmek üzere eşi A.A. ve O.A.'nın yanına gitti.

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