Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

Kuşadası'na bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Numan Serhat Şakar ve Selma Şakar, dün (çarşamba) evinin banyosunda bir akrep buldu. Zehirli akrebi kavanozun içine koyan çift, sabah kontrol ettiklerinde şaşkına döndü.
Kuşadası'na bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Numan Serhat Şakar ve Selma Şakar, dün (çarşamba) evinin banyosunda bir akrep buldu. Zehirli akrebi kavanozun içine koyan çift, sabah kontrol ettiklerinde şaşkına döndü.
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