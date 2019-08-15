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  • 15.08.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:55

Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan (39) ve (33) çifti, evlerinin banyosunda akrep buldu. Akrebi kavanoza koyan Şakar çifti, sabah kalktığında akrebin yavruladığını görünce şaşırdı. Akrep ve 37 yavrusu, () yetkililerinin yardımıyla doğaya bırakıldı.

Kuşadası'na bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Numan Serhat Şakar ve Selma Şakar, dün (çarşamba) evinin banyosunda bir akrep buldu. Zehirli akrebi kavanozun içine koyan çift, sabah kontrol ettiklerinde şaşkına döndü.

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