8 Ağustos tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişlerinde ikramiye yine devretti. Sekizinci kez devreden ikramiyenin ardından 15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Bayilerden Süper Loto oynayan pek çok vatandaş arama motorlarında Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulatıyor. Peki, bugün 21.15'te yapılan çekişin ardından hangi talihli numaralara ikramiye isabet etti? İşte 15 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

15 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 1 - 8 - 9 - 11 - 24 - 30