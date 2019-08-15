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  • 15.08.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 10:07

SON DAKİKA! Bakanlık açıkladı! Bayram tatilinde acı bilanço: 50 kişi hayatını kaybetti

, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük tatilinde 33 ilde 45 ölümlü nda 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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