SON DAKİKA! Bakanlık açıkladı! Bayram tatilinde acı bilanço: 50 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
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