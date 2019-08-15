Böyle vicdansızlık görülmedi! Svitlana tecavüze uğradı, Kübra takside vuruldu!

İzmir'in Konak ilçesinde 26 yaşındaki bir çocuk annesi Kübra Y., müşteri olarak bindiği takside kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Ölmez (46) tarafından darp edilip, silahla vuruldu. Eşinden boşanan bir çocuk annesi Kübra Y., uzun zamandır birlikte olduğu Ölmez ile birlikte takside yolculuk yaparken, iddiaya göre birlikteliklerinin artık evlilikle son bulmasını, aksi halde ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.



Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Araçtaki tartışmanın büyümesi üzerine Ölmez önce Y'yi yumruk ve tekme darbeleri ile darp etti. Ardından da tabanca ile sol dizinden vurdu. Aracın arka koltuğunda oturan ikiliden Kübra Y., kanlar içerisinde kalırken, Ölmez taksiden inip kayıplara karıştı.



Genç kadın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, evlilik hayali kurduğu Ölmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.





ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

Ukrayna'dan sosyal medyada tanıştığı kişi ile buluşmaya İzmir'e gelen bir çocuk annesi Svitlana Avierkına (48) tecavüze uğradı. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos'ta Avierkına kimliği belirsiz kişi tarafından Adnan Menderes Havalimanı'ndan araçla alındıktan sonra Basmane'ye götürüldü. Talihsiz kadın, burada bir evde kimliği belirsiz kişi ve beraberindekiler tarafından tecavüze uğradı. Avierkına'nın aşırı derecede kan kaybettiği öğrenildi. Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis geldi.

Çağırılan ambulansla Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve kan takviyesi yapılan kadının ameliyata alındığı açıklandı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kadının verdiği bilgiler doğrultusunda havalimanındaki kamera kayıtlarının incelemeye alındığı, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.