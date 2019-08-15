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  • 15.08.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 22:27

!ta korkunç olay! Köpeklerin dövüşü vahşete yol açtı! Baba ve oğlundan acı haber

'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü. Jandarma ekipleri H.G'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Köpeklerin dövüşü vahşete yol açtı!

İlçeye bağlı Kapıağzı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde komşu olan İbrahim Kayışkıran ile H.G. arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle yaşanan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.G, İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran'a tüfekle ateş açtı.

Yaralanan baba ve oğlu ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.

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