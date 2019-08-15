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  • 15.08.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 23:29

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahta-Siverek kara yolunun 11. kilometresinde Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu idaresindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Saygı, Kadriye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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