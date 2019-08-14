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  • 15.08.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 00:29

'ta korkunç olay! Tarlasına giren lar sonu oldu

'ta, tarlasına giren ları tüfekle kovalamak isteyen 23 yaşındaki , ağaca tırmanırken tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu. Hastaneye kaldırılan Sepet, yaşamını yitirdi.

Korkunç! Tarlasına giren domuzlar sonu oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıbekirler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, , ekili olan lara zarar veren ları kovalamak için tarlasına gitti.

Sepet, domuzların kendisine saldırmaması için ağaca çıkmak istedi. Sepet ağaca çıkarken, iddiaya göre yanındaki tüfeğin tetiği dallara takılınca ateş aldı. Silah sesini duyup olay yerine koşan çevredekiler Sepet'i kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Sepet, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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