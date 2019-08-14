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  • 15.08.2019 07:04
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 07:04

maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

ile arasında Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmasının ardından trafiğe kapalı olan yollar açıldı. Sabah açılan yollarda araçların geçişlerine izin verildi.

O yollar trafiğe açıldı
'nin iki dev takımının karşı karşıya geldiği maçta , 'yi penaltılarla yenerek 'nın sahibi oldu. Maçın ardından Taksim Meydanında renkli görüntülerde ortaya çıkmıştı. Maç günü saat 14.00'dan 15 Ağustos sabah saat 04.00'a kadar kapalı olan yollar 05.30'da açıldı.

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