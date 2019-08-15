Görenler gözlerine inanamadı! Tek başına...

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Bünyamin Samagan'ın (34) tarlasında yetişen 35 kilo ağırlığındaki bal kabağı, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Bünyamin Samagan'ın (34) tarlasında yetişen 35 kilo ağırlığındaki bal kabağı, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.
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