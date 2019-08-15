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  • 15.08.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 12:46

Görenler gözlerine inanamadı! Tek başına...

Hasanbeyli'de çiftçilik yapan bir vatandaşın tarlasında yetiştirdiği bal kabağının ağırlığı 35 kiloya ulaştı. Tek başına bir kişinin zor taşıdığı bal kabağı büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Bünyamin Samagan'ın (34) tarlasında yetişen 35 kilo ağırlığındaki bal kabağı, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.

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