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  • 15.08.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 23:36

'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

'nin Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile eniştesi ve oğlunu öldürüp bir akrabasını da yaralayarak yaşamına son verdi.

Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı
Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile eniştesi ve oğlunu öldürüp bir akrabasını da yaralayarak yaşamına son verdi.

'nin Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

İlçenin Kovuktepe köyü Karaçavuş mezrasındaki Güneş ailesinin evinin önüne gece saatlerinde gelen Çetin Yıldız, henüz belirlenemeyen sebeple eniştesi Müslüm Güneş ve oğlu ile tartıştı.

Tartışma sırasında cinnet getiren Yıldız, elindeki av tüfeğiyle baba ve oğul ile bu sırada silah seslerini duyup olay yerine gelen akrabası 'e ateş açtı.

Ağır yaralanan bu kişilerden Müslüm ve Engin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız ise aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Olayda yaralanan Şirin Güneş ise bölgeye sevk edilen ambulans ile Hozat İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirin Güneş, hastanedeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopter ile Hastanesine sevk edildi.

Mezraya gelen jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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